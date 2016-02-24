سجادة Brit Awards الحمراء تشهد بدء توافد النجوم

بدأ أهم نجوم العالم بالتوافد إلى قاعة الـ O2 Arena في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام مساء اليوم الأربعاء 24 فبرارير فعاليات الدورة الـ 36 لمهرجان توزيع جوائز الـ Brit Awards العالمية.

وخلال الساعات الأخيرة، بدأ النجوم المشاركين في الحفل، بنشر صورهم أثناء مرورهم على السجادة الحمراء، عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، كما نشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً أخرى للمشاهير المشاركين في هذا الحدث السنوي الشهير.

سيتضمن حفل الليلة فقرة تكريم للمغني ديفيد بوي (David Bowie) الذي توفي الشهر الماضي، وفي هذا الصدد قالت لجنة حفل بريت Brit لـ Music Week إنها تشعر أنه من السابق لأوانه أن يكون هناك احتفال كامل لحياة بوي Bowie ،غامزة على تكريم ليدي غاغا (Lady Gaga) للمغني الراحل قبل أسبوعين في حفل غرامي 2016.

يشار الى انه من المتوقع أن تفوز المغنية البريطانية أديل (Adele) بجائزة أفضل ألبوم في حفل توزيع جوائز Brit Awards 2016، فضلا عن ترشيحها عن فئة أفضل أنثى بريطانية، مع مراهنات على أنها ستفوز بالجائزتين معاً.

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