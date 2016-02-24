"المنظمة العربية" تنظم وقفة لدعم السياحة بشرم الشيخ

نظمت المنظمة العربية للسياحة، مساء اليوم، وقفة دعم السياحة بشرم الشيخ ووفد من وزارة السياحة والآثار من دولة فلسطين وبعض العاملين فى المجال الفندقى والسياحى بخليج نعمة، بحضور اللواء عبد الفتاح حلمى المتحدث الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء نائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ودعا الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، أن تكون مدينة كافة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وأن تكون مصر بشكل عام ومدينة شرم الشيخ خاصة، محطة رئيسية لهم فى عام 2016، خاصة أن شعار هذا العام هو تنمية السياحة العربية البينية لمواجهة الظروف الراهنة.

وأكد بندر، ضرورة تطوير البرامج السياحية العربية المشتركة لتكون المنطقة العربية مقصداً سياحياً مشتركا، وأهمية المشاركة فى المؤتمرات والمعارض السياحية العالمية والمحلية، للترويج عن المنتجات والمقاصد السياحية وللإجابة على العديد من التساؤلات التى تتعلق بكيفية تسويق المنتجات السياحية خارجياً وداخلياً، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تحسين الجودة فى قطاعات السياحة والسفر وما هى المعايير المتبعة فى المقاصد السياحية والفندقية والمطاعم لتحسين جودة خدماتها وكيفية تطبيقها وماهو مفهوم تنافسية السياحة والسفر.



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