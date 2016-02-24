ورشة عمل لمعهد "سيام بارى" حول المقومات الهيدرولوجية بوادى الخروبة بمطروح

نظم مشروع التنمية الريفية بمطروح، بالتعاون مع معهد سيام بارى الإيطالى، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان " المقومات الهيدرولوجية والزراعية بوادى الخروبة" بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة نائبًا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وبحضور الدكتور عبد الله زغلول نائبًا عن الدكتور نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء وبحضور الدكتور إيفان فيرتوزى المنسق التنفيذى لمشروع التنمية الريفية وخبير معهد سيام بارى، والدكتور بأندى زيدرولى رئيس قسم علوم الأراضى بالمعهد والدكتور أنطونيو كوبلا أستاذ الهيدرولجى بجامعة باسليكاتا بإيطاليا، وعدد من طلبة الجامعات والمزارعين بمطروح.

وأشاد السكرتير العام بجهود المشاريع الإيطالية بمحافظة مطروح، من خلال إنشاء الآبار والسدود واستصلاح والأراضى لتحسين الدخل للمزارعين من أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور حمدى عبد العزيز مدير مركز التنمية المستدامة سابقا والمنسق المصرى التنفيذى لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمطروح، على أهمية دعم محافظ مطروح لمركز التنمية من خلال إنشاء 240 بئر مياه " نشو " بتكلفة 2.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم 1,5 مليون جنيه، لتطوير وحدة غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح بمعدات جديدة.

وأشار"عبد العزيز" إلى أن الهدف من المشاريع الإيطالية، تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية والحد من شدة الفقر فى هذه المنطقة.

واستعرض الدكتور باندي زيدرولى، الأنشطة المنفذة لإعادة تأهيل وادى الخروبة وشرح الدكتور أنطونيو كوبلا، أهمية المعدات والأدوات التي تم وضعها بوادى الخروبة للتحكم بدورة اتزان المياه داخل الوادى وأهميتها فى إمداد البيانات الهامة لإدارة المياه فى المناطق الجافة.

وشرح الدكتور أشرف صادق الباحث بمركز بحوث الصحراء و المهندس محمد عبد الله، طالب ماجستير بمعهد بارى، عملية تجهيز ومعالجة البيانات التى يتم تجمعيها من خلال المعدات التى تم وضعها للقياسات بوادة الخروبة.

وتحدث الدكتور حسام هيكل مدير قسم الرى بمركز بحوث الصحراء، عن رى الأراضى والتغيرات المناخية، بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.

كما تم عرض تقديمى عن الأنشطة التى قام بها مشروع التنمية الريفية و مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمطروح MARSADEV AND SED باستصلاح 11 كيلو وديان بمساحة نحو 160 فدان وإنشاء 275 بئر بسعة تخزينية تصل الى 35 ألف و750 متر مكعب من مياه الأمطار، لتمكين القدرة على الاستخدام الجيد لتكنولوجيا الابتكار المستدامة، كآلة حصاد الزيتون ومعدات التقليم والتسميد وتحسين جودة المنتجات وتحسين دخل الأسرة.



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