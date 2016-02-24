سمير كمونة لـ في الجول: أرحب بالعمل مع يول.. لكن الأهلي لم يفاوضني رسميا

أكد سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة أنه يرحب بالعمل مساعدا للهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للأهلي مشيرا لكونها إضافة له.

وأعلن الأهلي رسميا عن تعاقده مع الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف.

وقال كمونة لـFilGoal.com "حتى الآن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي للعمل مع يول لكنني أرحب مع مدرب محنك مثله".

وأضاف "يول مدرب كبير ولديه وعي وصاحب خبرة كبيرة في تدريب الأندية الكبيرة مثل هامبورج وأياكس وتوتنام، كما يمتلك شخصية متميزة بشهادة غالي وميدو".

وتابع "لو حالفني الحظ وعملت معه بالتأكيد ستكون إضافة كبيرة لي خاصة أنه يلعب كرة حديثة كما أنه شرف كبير أن أعود لبيتي الأهلي من جديد".