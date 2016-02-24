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تقرير في الجول - ماذا حقق ماكليش مع الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟

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تقرير في الجول - ماذا حقق ماكليش مع الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟ تقرير في الجول - ماذا حقق ماكليش مع الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟

قال مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للأهلي إن اختيار ناديه السابق لمارتن يول كمدرب للفريق اختيار "موفق".

ويقترب الأهلي ويول كثيرا من إتمام الصفقة رسميا ليصبح الهولندي مدربا للفريق.

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وقال جوزيه لـFilGoal.com : "الأهلي فريق لا يعرف إلا الفوز، ويحتاج يول أن يدرك ذلك من اليوم الأول له في الأهلي".

وأضاف "يول أيضا قد يحتاج بعض الوقت لأن هذه هي أول تجربة له خارج أوروبا".

وأردف "ولكن خبرات لاعبي الأهلي الموجودين في الفريق حاليا ستساعده على تجاوز هذه الفترة سريعا".

وأتم "بالتأكيد أتمنى له والأهلي كل التوفيق".

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وبشكل مبدئي، سيحضر يول مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري والمقرر لها يوم 2 مارس من المدرجات، والأغلب سيشاهد مباراة للمقاصة التالية والمقرر لها يوم 5 مارس من المدرجات أيضا.

بعد المقاصة، من المفترض أن يلعب الأهلي أمام إنبي ولكن اتحاد الكرة لم يحدد موعدا للمباراة ليسمح لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء قائمة مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ثم سيلعب الأهلي أول مبارياته في دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس، وسيكون من المستبعد أيضا أن يبدأ يول مشواره مع الأهلي في هذه المباراة.

وبالتالي، لن يقود يول الفريق الأحمر قبل نهاية فترة توقف الدوري لمباراتي نيجيريا.

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