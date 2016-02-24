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دراسة تكشف وجود علاقة بين الصداع وأمراض الجهاز الهضمى

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دراسة تكشف وجود علاقة بين الصداع وأمراض الجهاز الهضمى دراسة تكشف وجود علاقة بين الصداع وأمراض الجهاز الهضمى
كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين الصداع ومشاكل الجهاز الهضمى، وثبت أن الأشخاص الذين يعانون بانتظام من أعراض ومشاكل الجهاز الهضمى كألم البطن والإسهال والإمساك والغثيان، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفى أو التوترى.

وأوضح الباحثون أن الصداع النصفى والتوترى، يرتبط وراثيًا مع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى، وفقًا لفحص 107 أشخاص يعانون من الصداع النصفى الطارئ و53 شخصًا يعانون من الصداع التوترى و107 مصابين بالقولون العصبى و53 أصحاء.

ووفقًا للتقرير الذى جاء بالموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أظهرت النتائج أن 54% من المصابين بمتلازمة القولون العصبى كانوا يعانون من الصداع النصفى، مقارنة بـ28% يعانون من الصداع التوترى، وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى هم أكثر مرتين عرضة لمتلازمة القولون العصبى.

قال مؤلف الدراسة "دريا يلديز" من جامعة اسطنبول فى تركيا، إن متلازمة القولون العصبى والصداع من الحالات الشائعة، وبدون أسباب معروفة لكل منهما، لكن اكتشف وجود صلة محتملة بين جينات مشتركة والظروف الخارجية المشجعة لكل منهما.

وأضاف "يلديز"، أن متلازمة القولون العصبى ومجموعة الصداع النصفى والتوترى، لهما جينات مشتركة متواجدة فى الأشخاص الذين أجرى عليهم البحث والتى كانت مختلفة عن جينات المشاركين الأصحاء، مشيرًا إلى أن اكتشاف الجينات المشتركة قد تؤدى إلى مزيد من إستراتيجيات العلاج المستقبلية لهذه الحالات المرضية المزمنة.

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مصر 365