تقرير أمريكى يكشف استخدامات طبية عديدة للكرنب أهمها علاج الصداع

الكرنب من الخضراوات المفضلة لدى الكثيرين، ومن أشهر الخضراوات التى يستخدمها المصريون فى أشهر أكلاتهم وهو المحشى، ولكن هل تعلم أنه يمكن استخدامه كإسعافات أولية فى علاج بعض الأمراض كالصداع وغيره.

وكشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، عن بعض الفوائد الصحية لاستخدام الكرنب فى علاج بعض الأمراض ومنها الصداع، ففى بعض الحالات يكون سبب الصداع التعرض للتعب والإجهاد المفرط أو مشاكل بالعين، ومن الممكن التغلب على الصداع الناتج عن هذه الحالات بوضع أوراق الكرنب ككمدات على الجبين أو الخدين.

ووفقًا للتقرير فمن الأمراض الأخرى التى يستخدم الكرنب فى علاجها الغدة الدرقية، موضحًا أن وظائف الغدة الدرقية بالغة الأهمية للصحة، حيث تساعد على عملية التمثيل الغذائى والنمو، وتحفيز عملية الهضم، ومن أجل استعادة الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية عند وجود مشكلة بها، فمن الممكن وضع بعض أوراق الكرنب على مكان الغدة الدرقية فى الرقبة، ولف شال عليها ويترك طوال الليل ثم يتم إزالته صباحًا.

>وحسبما جاء فى التقرير من المشاكل الأخرى التى يمكن التغلب عليها بواسطة أوراق الكرنب، آلام الثدى الناتجة عن الرضاعة الطبيعية، ففى هذه الحالة يمكن وضع أوراق الكرنب على الثديين مرتين فى اليوم، مساءً وصباحًا، وهذه الطريقة تساعد على تخفيف الألم بشكل سريع.

كما يمكن للكرنب علاج التورم الناتج عن الصدمات، فإذا تعرضت لصدمة فى يديك أو ساقيك ينتج عنها تورم، ففى هذه الحالة يمكنك استخدام الكرنب كضمادة ولفها على مكان التورم أثناء الليل، فهذه طريقة فعالة للتغلب على تورم الساقين أو اليدين.