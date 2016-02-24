أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر بالعدل: لم نناقش مع الجانب الإيطالى قضية "جوليو" بمؤتمر حقوق الإنسان

Google+ Print
مصدر بالعدل: لم نناقش مع الجانب الإيطالى قضية "جوليو" بمؤتمر حقوق الإنسان مصدر بالعدل: لم نناقش مع الجانب الإيطالى قضية "جوليو" بمؤتمر حقوق الإنسان
كشف مصدر قضائى، أن وفد وزارة العدل الذى ترأسه المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان الذى شارك فى مؤتمر حقوق الإنسان الدولى والذى استمر لمدة 5 أيام، لم يناقش قضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" الذى قتل فى مع الجانب الإيطالى وباقى وفود قطاعات حقوق الإنسان فى العالم، موضحا أن أجندة المؤتمر تم وضعها منذ فترة قبل حادث مقتل "جوليو" ولم يتم التطرق للحادث خلال جلسات المؤتمر.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الوفد المسافر مع مساعد وزير العدل اطلعوا على تقارير حقوق الإنسان الدولية وطرقها الجديدة فى بحث الشكاوى الواردة من المنظمات المدنية واللجان الدولية وطريقة الرد عليها.

وأشار، أنه تم عرض جهود قطاع حقوق الإنسان المصرية من خلال الخطة التى وضعها المستشار أحمد الزند وزير العدل، والتى تضمنت استحداث آليات تطوير العمل بقطاع حقوق الإنسان، وذلك بتشكيل لجنة حقوق الإنسان الرئيسية، والتى تضم أعضاء من كافة الوزارات والجهات الرقابية والمجالس المتخصصة والبحثية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك إعداد الدورات التدريبية لكل من تؤول إليه وظيفته إنفاذ القانون.

وفى السياق ذاته، قال المستشار فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض والذى شارك فى المؤتمر، إنه بالفعل لم يتم التطرق عن حديث قضية الشاب الإيطالى خلال جلسات المؤتمر بسبب تنظيمه قبل الحادث.

وأضاف المصرى لـ"اليوم السابع" أن الوفد المصرى بعد انتهاء المؤتمر سافر إلى روما لزيارة محكمة النقض والدستورية الإيطالية لعرض طرق حقوق الإنسان للمتهمين أمام المحكمة، والتى سأل خلالها أحد المستشارين الإيطاليين حول حادث غموض مقتل الشاب الإيطالى، قائلا له نائب رئيس محكمة النقض، إن حادث مقتل "جوليو" حادث فردى وأن القضية مازلت يجرى بها التحريات وأن هذا الحادث لم يفسد علاقة البلدين التى بدأت من الإمبراطورية الرومانية".

يذكر أن وفد وزارة العدل بالمؤتمر ضم كلا من المستشار فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار عدلى حسين المنسق العام الوطنى للمؤتمر، والمستشار عبدالله فتحى رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار محمد شعبان مساعد وزير العدل لشئون المطالبات القضائية، والمستشار شريف علم عضو اللجنة القومية للقانون الدولى، ووفد من القضاة والقاضيات، وعاد الوفد إلى مصر صباح أمس الثلاثاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة