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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل"

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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل" إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل"
استقبل مستشفى أبوسمبل الدولى بأسوان، مساء اليوم الأربعاء، 8 مصابين فى حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، على طريق "أبوسمبل – أسوان" الدولى، أثناء تحركه من مدينة أسوان فى طريقه إلى مدينة أبوسمبل جنوباً.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوسمبل، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عام، على طريق "أبوسمبل – أسوان" الدولى، بالقرب من الكيلو 260 جنوب مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى العلاج اللازم.


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