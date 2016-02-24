إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل"

استقبل مستشفى أبوسمبل الدولى بأسوان، مساء اليوم الأربعاء، 8 مصابين فى حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، على طريق "أبوسمبل – أسوان" الدولى، أثناء تحركه من مدينة أسوان فى طريقه إلى مدينة أبوسمبل جنوباً.إعلان - Ads إعلان - Ads
>انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل"..وانتقال 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث
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تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوسمبل، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عام، على طريق "أبوسمبل – أسوان" الدولى، بالقرب من الكيلو 260 جنوب مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى العلاج اللازم.
>انقلاب أتوبيس بطريق "أسوان – أبوسمبل"..وانتقال 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث
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