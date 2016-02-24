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أهالى بمنيا القمح يقطعون الطريق لخطف مسلحين سيدة وإلقاء زوجها فى الترعة

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أهالى بمنيا القمح يقطعون الطريق لخطف مسلحين سيدة وإلقاء زوجها فى الترعة أهالى بمنيا القمح يقطعون الطريق لخطف مسلحين سيدة وإلقاء زوجها فى الترعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، بلاغا بقيام العشرات من الأهالى بقطع الطريق العام أمام قرية ملامس، بدائرة مركز منيا القمح، للتعبير عن غضبهم من قيام 3 أشخاص مجهولين بإلقاء الزوج بترعة أمام القرية وخطفوا الزوجة داخل توك توك ولاذوا بالفرار، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام الأهالى بقطع الطريق العام من أمام قرية ملامس .

وقال شهود عيان، إنه أثناء سير مواطن وزوجته من قرية كفر عبد الله عزيز لشراء، بعض المستلزمات، قام 3 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية، بإلقاء الزوج بترعة بجوار القرية وخطف السيدة، داخل توك توك، ولاذوا بالفرار، ومن جانبه انتقلت قوة من مباحث منيا القمح بمعرفة النقيبين أحمد شويخ وكريم عبد الباسط، لفحص البلاغ والتأكد من صحته من خلال مناقشة شهود الواقعة.

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مصر 365