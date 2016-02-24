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ضبط فلاح بحوزته 100 زجاجة خمور بأسيوط

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ضبط فلاح بحوزته 100 زجاجة خمور بأسيوط ضبط فلاح بحوزته 100 زجاجة خمور بأسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على فلاح بحوزته 100 زجاجة مشروبات كحولية متنوعةدون أوراق رسمية، بقصد الإتجار متخذآ من مسكنه وكرآ لتجارته الغير مشروعة.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث الآداب يفيد ضبط " ح . ف . ع" 41 سنة فلاح مقيم بالحواتكة دائرة مركز منفلوط، وبحوزته (100) زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع دون أوراق رسمية بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365