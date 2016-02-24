مباشر #ليلة_الأبطال الشوط الثاني.. مانشستر سيتي ودينامو كييف.. أتليتكو مدريد وأيندهوفن .. أجويرو وسيلفا يتقدما لسيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بين مانشستر سيتي ودينامو كييف وأتليتكو مدريد وأيندهوفن.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي 2-0 ودينامو كييف دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

تمريرة بالكعب من أجويرو لستيرلينج الذي يلعب عرضية أرضية لسيلفا يضعها في الشباك

ق40 جووووووووووووووووووووووووووووول ديفيد سيلفا يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي

ق34 شوفكوفسكي حارس دينامو كييف يتصدى لتسديدة قوية من توريه

ق31 تغيير اضطراري لدينامو كييف بدخول ميجيل فيلوسو بدلا من دينيس يارماش

ق21 تسديدة من أجويرو بجوار القائم الأيسر

هدف أجويرو هو السادس عشر له في آخر 17 مشاركة في دوري أبطال أوروبا

ق15 جوووووول الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو بعد رأسية من يايا توريه هيأ بها الكرة للأرجنتيني الذي سددها في المرمى

ق4 جو هارت يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من يارمولينكو

بداية المباراة

لمتابعة مباراة أتليتكو مدريد 0-0 وأيندهوفن دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق32 أوبلاك يتصدى لتسديدة قوية من دايفي بروبر وينقذ أتليتكو مدريد من تلقي الهدف الأول

بداية المباراة

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يلعب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وحيدا في هجوم مانشستر سيتي في مباراة فريقه أمام دينامو كييف بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدفع التشيلي مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي بالثنائي ستيرلنج وديفيد سيلفا خلف أجويرو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: كليشي - كومباني - أوتامينيدي - سانيا

الوسط: فيرناندينيو - فيرناندو - يايا توريه

الهجوم: ستيرلنج - أجويرو - ديفيد سيلفا