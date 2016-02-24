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استشهاد جندي سعودي إثر سقوط قذائف عسكرية جنوب المملكة من اليمن

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استشهاد جندي سعودي إثر سقوط قذائف عسكرية جنوب المملكة من اليمن استشهاد جندي سعودي إثر سقوط قذائف عسكرية جنوب المملكة من اليمن

أرشيفية

استشهد جندي سعودي إثر سقوط قذائف عسكرية على حدود المملكة الجنوبية من داخل الأراضي اليمنية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح مساء اليوم الأربعاء إن أحد المراكز الحدودية بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرض اليوم لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية  أن  الجندي أول أحمد علي محسن ياسين استشهاد نتيجه لمقذوفات عسكرية.

وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمني المخلوع تتمثل في اطلاق قذائف عسكرية وصواريخ باليستية ومحاولات اقتحام تتصدى لها القوات المشتركة المدافعة عن الحدود وأسفرت عن إصابة واستشهاد العديد من العسكريين السعوديين والمواطنين والمقيمين.

 

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