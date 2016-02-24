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رسميا.. «فيفا» يقلص عقوبة بلاتر وبلاتيني من 8 إلى 6 أعوام

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رسميا.. «فيفا» يقلص عقوبة بلاتر وبلاتيني من 8 إلى 6 أعوام رسميا.. «فيفا» يقلص عقوبة بلاتر وبلاتيني من 8 إلى 6 أعوام

بلاتر وبلاتيني

كشفت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأربعاء تقليص عقوبة الإيقاف بحق جوزيف بلاتر وميشال بلاتيني من ثمانية إلى ستة أعوام “بحسب موقع فيفا”.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة لـ”فيفا” قد أصدرت عقوبة الإيقاف بحق بلاتر وبلاتيني لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر الماضي، ومنعتهما من مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من بلاتيني سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به بلاتر بين الأعوام 1999 و2002 من دون عقد مكتوب.

وطالب محققو “فيفا” بإيقاف الثنائي مدى الحياة، علما بأنهما نفيا الاتهامات الموجهة إليهما. واضطر بلاتيني بعد قرار إيقافه إلى سحب ترشحه لانتخابات رئاسة “فيفا” المقررة في شباط /فبراير الجاري، بعدما كان المرشح الأبرز لخلافة بلاتر.

ومن المتوقع أن يحتكم بلاتيني وبلاتر إلى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من لوزان مقرا لها.

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