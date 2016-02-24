والد إحدى ضحايا الإهمال بمستشفى غزل المحلة: "هى أرواح الناس لعبة"

أكد محمد أبو شهدة عامل بشركة غزل المحلة والد الطفلة "ماهى" 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائى والمقيم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أن نجلته دخلت لمستشفى الشركة منذ 4 أيام مصابة باشتباه زائد دودية وأعطاها الطبيب حقنة مضاد حيوى.

وقال والد الطفلة لـ"اليوم السابع"، "بعد أن أخذت الحقنة أصيبت بارتفاع شديد فى درجة الحرارة، ورعشة شديدة، وتشنجات، ولم تتحسن حالتها الصحية"، فسألت الطبيب عن أسباب الأعراض التى تظهر على نجلتى فأجاب دى بتحصل علشان المضاد الحيوى جديد".

وأضاف "بقينا نجرى ونصرخ للدكاترة الحقونا بنتى هتموت منى، وقال لى الأطباء يا أما الحقن فاسدة أو المية بتاعهتا فاسدة، وفى الحالتين هنحلل عينات منها علشان نعرف أيه السبب".

وتابع "بنتى كانت بتموت قدامى وطلبت من المستشفى أنها تكتب لها على خروج خوفاً عليها"، مضيفاً "توجهت بها إلى طبيب خارج المستشفى لإنقاذ نجلتى"، واستطرد مستنكراً " هى أرواح الناس لعبة، اللى حصل فى المستشفى ده تهريج".

وطالب والد الطفلة بالتحقيق فى الواقعة والتأكد من سلامة الدواء الوارد للمستشفى، وبيان صلاحيته للاستخدام من عدمه، حتى لا تتعرض حياه المرضى للخطر.



>القطاع الطبى بغزل المحلة: إصابة العاملات بالتشنج نتيجة حساسية من "الزورين"

إصابة 4 عاملات بغيبوبة وتشنجات لحقنهن بمضاد حيوى بديل بمستشفى غزل المحلة