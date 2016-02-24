اجتماع ثلاثي في الأهلي لحسم أسماء الجهاز المعاون لمارتن يول

يجتمع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة يوم الخميس لمناقشة الأسماء التي سيتم الاستعانة بها في الجهاز المعاون الجديد للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بأن مارتن يول سوف يصطحب معه مدرب أحمال أجنبي فقط على أن يكون باقي معاونيه من المصريين (طالع التفاصيل).

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب أحمال الأهلي الجديد والذي نال إشادة واسعة بعد تطويره لأياكس أمستردام

ومن المقرر أن يصل مارتن يول للقاهرة يوم الأحد المقبل لمشاهدة الأهلي قبل تولي المهمة رسميا.