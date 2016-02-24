أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اجتماع ثلاثي في الأهلي لحسم أسماء الجهاز المعاون لمارتن يول

Google+ Print
اجتماع ثلاثي في الأهلي لحسم أسماء الجهاز المعاون لمارتن يول اجتماع ثلاثي في الأهلي لحسم أسماء الجهاز المعاون لمارتن يول

يجتمع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة يوم الخميس لمناقشة الأسماء التي سيتم الاستعانة بها في الجهاز المعاون الجديد للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بأن مارتن يول سوف يصطحب معه مدرب أحمال أجنبي فقط على أن يكون باقي معاونيه من المصريين (طالع التفاصيل).

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب أحمال الأهلي الجديد والذي نال إشادة واسعة بعد تطويره لأياكس أمستردام

ومن المقرر أن يصل مارتن يول للقاهرة يوم الأحد المقبل لمشاهدة الأهلي قبل تولي المهمة رسميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع