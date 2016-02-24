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الأهلي يرد لـ في الجول على: ' رفض سفر إيفونا بسبب عدم احتفاله بهدفه في المصري '

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الأهلي يرد لـ في الجول على: ' رفض سفر إيفونا بسبب عدم احتفاله بهدفه في المصري ' الأهلي يرد لـ في الجول على: ' رفض سفر إيفونا بسبب عدم احتفاله بهدفه في المصري '

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ما تردد عن رفض سفر مهاجم الفريق ماليك إيفونا للجابون بسبب عدم احتفاله بهدفه في مرمى المصري هو أمر عار تماما عن الصحة.

وكان إيفونا قد طلب الحصول على راحة سلبية خلال فترة توقف الدوري لعدة أيام وأن يسافر للجابون ولكن تم رفض طلبه.

وأوضح عبد الحفيظ في وقت سابق أن سبب الرفض يأتي بسبب مشاركة إيفونا في المران استعدادا للقاء بتروجيت في الثاني من شهر مارس المقبل.

وتحدث مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com قائلا:"ما يقال عن إننا رفضنا سفر إيفونا بسبب عدم احتفاله بهدفه في مرمى المصري هو أمر عار تماما عن الصحة".

وأكمل"لا يوجد مشكلة بين الأهلي وإيفونا مطلقا، ونحن نقدره جدا".

وواصل"كما أن تلك الأنباء دائما ما تتردد حينما تهتز نتائج الفريق، ولكن عندما يصبح كل شيء جيدا ستختفي تلك الشائعات".

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