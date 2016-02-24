تحليل في الجول – محمد عمارة يجيب: هل صالح جمعة ظالم أم مظلوم ضد المصري

لماذا ظهر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي معزولا عن زملائه في خط الوسط ومهاجمي الفريق الأحمر في مباراة المصري. يجيب محمد عمارة لاعب الفريق الأحمر السابق لـFilGoal.com.

واعتمد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة أساسيا في موقع عبد الله السعيد ضد المصري، ولكن لم يظهر اللاعب الشاب بمستواه الذي تألق به أمام اتحاد الشرطة والمقاولون العرب من قبل فخرج مستبدلا في الدقيقة 58.

تعرف على أرقام صالح جمعة أمام المصري

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وتحدث محمد عمارة لـFilGoal.com قائلا:"صالح لديه قدرات جيدة لكن توظيفه يجب أن يكون أفضل من ذلك".

وأكمل"هو يمتلك قدرات دفاعية وهجومية جيدة وحتى الآن لم يستفد الأهلي منه بالشكل الأمثل".

وبسؤاله عن هل كان صالح مظلوما أمام المصري لغياب حسام غالي الذي يمد صناع اللعب بالتمريرات أجاب"الكرة الحديثة أصبحت تعتمد على العمق ولاعب الوسط مطالب بالأداء الدفاعي والهجومي سويا".

وشدد"أحب أيضا أن أطالب صالح بإظهار التزام أكبر من ذلك داخل وخارج الملعب وألا يشعر بأنه لاعب كبير وأفضل من زملائه".

وأتم"مازال في سنة أولى أهلي، والنجومية ليست بتسجيل الأهداف وإنما بالاستمرار فترة كبيرة بأداء مميز".