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غادة والي تؤكد لـ«الأمم المتحدة» اهتمام الحكومة بالفقراء في كل قراراتها

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غادة والي تؤكد لـ«الأمم المتحدة» اهتمام الحكومة بالفقراء في كل قراراتها غادة والي تؤكد لـ«الأمم المتحدة» اهتمام الحكومة بالفقراء في كل قراراتها

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

شاركت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، في جلسه مؤتمر التنمية المستدامة بمناسبة العيد الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخاصة بالحد من الفقر وإدماج المهمشين.

 وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة السياسات الاجتماعية التي تمت صياغتها في للحد من الفقر.

وأضافت والي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء, من نيويورك مقر انعقاد المؤتمر، أنها عرضت خلال الجلسة الدعم النقدي للفقراء وشرحت المساعدات التي تقدمها الوزارة وتعتبرها استثمارا في التعليم والصحة.

كما عرضت الوزيرة، أهمية وجود برلمان منتخب به تمثيل متميز للمرأة والشباب, وأثر ذلك في الحد من الفقر, وذكرت اهتمام بالفقراء في كل قراراتها.

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