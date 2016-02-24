روسيا: الانتخابات البرلمانية في سوريا يجب أن تتم باتفاق بين الحكومة والمعارضة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سوريا بناء على اتفاقات تتوصل إليها الحكومة السورية والمعارضة وذلك تعليقا على اعتزام دمشق إجراء الانتخابات البرلمانية في 13 أبريل المقبل.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس» “أنه في هذا الصدد أود أن أشدد على أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاقات بشأن محتوى ومراحل العملية السياسية لحل الأزمة السورية تماشيا مع قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا والقرار رقم 2254 لمجلس الأمن”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية “أن هذا يعني أننا سنواصل بحث الإطلاق السريع لمحادثات السلام السورية – السورية الكاملة العضوية والشاملة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف والهادفة لتشكيل هيكل حكم مشترك من خلال الحكومة السورية والمعارضة مع الصياغة اللاحقة للدستور والتي يجب أن تكون الأساس للانتخابات البرلمانية” مشددة على أن منهج روسيا “يظل دون تغيير”، على حد قولها.

وتابعت “في نفس الوقت لدينا الحق في أن نتوقع من شركائنا في المجموعة الدولية لدعم سوريا مجهودات للتأكيد على طبيعة تمثيلية بشكل صحيح لوفد المعارضة السورية في المحادثات مع الحكومة السورية من جانبنا سنصر على ذلك بقوة”.