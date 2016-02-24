مورينيو يفضل العودة للتدريب في بداية الموسم المقبل

قال جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاربعاء إنه سعيد بانتظار مشروعه الجديد وأقر بأنه يفضل استئناف عمله بالتدريب مع بداية الموسم المقبل.

وارتبط اسم مورينيو بقوة بالانتقال لمانشستر يونايتد الذي يقوده حاليا المدرب الهولندي لويس فان جال، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال مورينيو اثناء زيارة لسنغافورة في مقابلة لمحطة سكاي سبورتس يوم الأربعاء “أفتقد كرة القدم واذا كان يتعين علي العودة غدا سأعود لكن أعتقد أنه من الأفضل التروي وعدم الاستعجال.”

وأضاف المدرب البرتغالي الذي انتهت فترته الثانية مع تشيلسي بالإقالة في ديسمبر كانون الأول الماضي “من الأفضل التحلي بالهدوء وانتظار الوقت المناسب والخطوة الصحيحة والانطلاق في الموسم المقبل مع ناد جديد ومشروع جديد.”

ورد على شائعات انتقاله ليونايتد قائلا “قرأت الكثير من الأمور المختلفة والبعض قال إنني سأذهب للصين وفي يوم آخر قيل إنني ذاهب لايطاليا لكنني هنا الآن وربما أقول إنني سأدرب منتخب سنغافورة.”

وتابع “الواقع أنني بلا عمل وفي هذا الوقت أنا سعيد بأنني بلا وظيفة.”

وأثناء زيارته لمدرسة في سنغافورة سأله أحد الطلاب عن حقيقة انتقاله ليونايتد فأجاب “هذا سؤال يساوي مليون دولار ولا أحد يعرف اجابته وأنا أول من لا يعرف الاجابة وهذا أمر طريف لأنني لازلت بطل انجلترا لكني بلا وظيفة.”