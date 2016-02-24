رئيس الوزراء اللبناني يعتذر عن تصريحات وزير خارجيته ضد السعودية

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام المواقف الصادرة عن وزير خارجية بلاده جبران باسيل، والتي تميل إلى إيران على حساب السعودية، “زلة وخطأ”، مشيرا إلى أن مواقف باسيل تعبر عن نفسه وليس عن الحكومة اللبنانية.

وكان باسيل، المحسوب على تكتل “8 آذار” الذي يشارك فيه حزب الله في الحكومة، امتنع عن التوقيع على بيان الجامعة العربية الذي أدان الهجوم الذي تعرضت له البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران مطلع العام، وأجمعت عليه كل الدول العربية.

وقال سلام في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الأربعاء، “لم يخرج لبنان يوما عن الإجماع العربي ولن يخرج اليوم” مشددا على علاقة لبنان “الوطيدة مع أشقائه العرب” وخاصة مع السعودية ودول الخليج.

وأضاف أن السعودية تساعد لبنان بشكل دائم ولا تطلب شيئا في المقابل. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أوقفت السعودية مساعدات للجيش والأمن اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار بسبب مواقفه الأخيرة.

وتطورت الأمور إلى أن طالبت معظم الدول الخليجية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا إلا للضرورات القصوى.

وعلى صعيد أزمة الرئاسة قال سلام إن لبنان يمر بأزمة سياسية مستفحلة في ظل عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ نهاية الفترة الرئاسية للعماد ميشال سليمان في مايو 2014.