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طارق يحيى لـ في الجول: مستمر مع طلائع الجيش.. لكن ما نواجهه غير طبيعي

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طارق يحيى لـ في الجول: مستمر مع طلائع الجيش.. لكن ما نواجهه غير طبيعي طارق يحيى لـ في الجول: مستمر مع طلائع الجيش.. لكن ما نواجهه غير طبيعي

أكد طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش أنه مستمر في منصبه مع الفريق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة من اهتزاز النتائج.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري ويحتل المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا:"مستمر في عملي رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، الفوز والهزيمة في كرة القدم أمر وارد حدوثه لأي فريق طالما كانت أمور طبيعية".

واستدرك"لكن ما يحدث مع فريقي هو أمور غير طبيعية ففي كل مباراة يغيب عنا من أربع لخمس لاعبين إما للإيقاف أو للإصابة".

وواصل مدرب الجيش حديثه"كما إننا خضنا أربع مباريات قوية في 12 يوما مع سموحة والأهلي ووادي دجلة والإسماعيلي وهذا أمر صعب للغاية خاصة في ظل النقص العددي الذي نعاني منه".

وأكمل"وضعت برنامج تدريبي خاص لللاعبين خلال فترة توقف الدوري لإعدادهم بشكل جيد وتأهيل المصابيم".

وأتم"سنخوض مباراة ودية يوم الخميس مع اتحاد الشرطة استعدادا لملاقاة أسوان فور استئناف نشاط الدوري".

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فيديو اليوم السابع