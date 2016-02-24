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علي ماهر لـ في الجول عن عودته للأهلي: شرف لي.. واللاعبين أبنائي

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علي ماهر لـ في الجول عن عودته للأهلي: شرف لي.. واللاعبين أبنائي علي ماهر لـ في الجول عن عودته للأهلي: شرف لي.. واللاعبين أبنائي

أكد علي ماهر المدير الفني لنجوم المستقبل والمدرب المساعد السابق بالأهلي أن طرح اسمه للعودة للفريق الأحمر مرة أخرى يعد شرفا كبيرا بالنسبة له.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يكون هناك اجتماعا يوم الخميس بين رئيس النادي محمود طاهر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة لحسم أسماء الجهاز المعاون ليول (طالع التفاصيل).

وتردد اسم علي ماهر للعودة للأهلي مرة أخرى والانضمام للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الهولندي.

وتحدث علي ماهر لـFilGoal.com قائلا:"تردد اسمي لعودتي للأهلي مرة أخرى شرف كبير".

وأكمل"الأهلي بيتي وتحت أمره في أي وقت".

وأضاف"علاقتي مميزة بكل اللاعبين خاصة أن كلهم أبنائي مثل رمضان صبحي وعمرو جمال وحسين السيد".

وأتم"الأهلي له الفضل علي في الكثير من الأشياء، وعودتي له ستكون أمرا رائعا".

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