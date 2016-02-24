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وزير التموين: زيادة معدلات ضخ البوتاجاز وتكثيف الرقابة وراء عدم حدوث أزمات

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وزير التموين: زيادة معدلات ضخ البوتاجاز وتكثيف الرقابة وراء عدم حدوث أزمات وزير التموين: زيادة معدلات ضخ البوتاجاز وتكثيف الرقابة وراء عدم حدوث أزمات
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد خطة لمنع حدوث أزمات فى البوتاجاز خلال موسم الشتاء الحالى بالتنسيق مع وزارة البترول، من خلال زيادة عدد منافذ التوزيع فى مختلف المناطق وتكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع للتأكد من بيع الاسطوانات بالسعر الرسمى ومنع تهريب البوتاجاز إلى السوق السوداء فى ظل زيادة معدلات الضخ بشكل مستمر.

ولفت وزير التموين، الى أن موسم الشتاء الحالى لم يشهد حدوث أزمات نتيجة توفير البوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز، وجار الإعداد لتوزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية فى شهر مايو المقبل للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب فى اسطوانات البوتاجاز.

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مصر 365

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