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محمد العريان: تحرير سعر الصرف سيقود إلى موجة تضخم جديدة

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محمد العريان: تحرير سعر الصرف سيقود إلى موجة تضخم جديدة محمد العريان: تحرير سعر الصرف سيقود إلى موجة تضخم جديدة
أكد الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى، أن الاقتصاد المصرى ليس بمنأى عما يحدث على الساحة العالمية، لافتا إلى أنه ينبغى التعامل مع التحديات التى تواجهه من هذا المنطلق، مؤكدا أن عملية تحرير سعر الصرف سيقود إلى موجة تضخم جديدة.

وأضاف خلال لقائه اليوم وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس، إنه يمكن الاستفادة من التجارب الدولية فى مواجهة التحديات وأنه لا يمكن وضع حلول ثابتة لحل الأزمات الاقتصادية تصلح لكافة دول العالم، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا أزمات وتغيرات على المستوى الاقتصادى، إلا أن الاقتصادات الناشة تحتاج لضرورة تعظيم دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية.

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