استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

استقرت شهادات الإيداع المصرية المدرجة فى بورصة لندن اليوم الأربعاء.

واستقرت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند 3.60 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 3.61 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.57 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.65دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.61 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.59 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 1.99 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.48 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 1.62 دولار.

كما استقرت أيضا شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 16.10 دولار، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 15.35دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 15 دولارا.