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المعارضة السورية تؤكد التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة اسبوعين"

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المعارضة السورية تؤكد التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة اسبوعين" المعارضة السورية تؤكد التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة اسبوعين"

>أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة اسبوعين" بموجب الاتفاق الاميركى الروسى الذى نص على وقف لإطلاق النار فى سوريا يدخل ليل (الجمعة – السبت) حيز التنفيذ.

وجاء فى بيان الهيئة بعد اجتماع عقدته فى الرياض: "ترى الهيئة أن هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية"، مشيرة الى انها وضعت "جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة للسير فى عملية سياسية".

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