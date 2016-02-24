رئيس الوزراء يستعرض دور شركة قناة السويس للحاويات فى أعمال قناة شرق بورسعيد

عرض المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، فيلما تسجيليا عن دور شركة قناة السويس للحاويات ، فى أعمال قناة شرق بورسعيد والتى بدأ العمل بها.

ومن جانبه قال يان بوزا – مدير عام شركة قناة السويس للحاويات والمتحدث الإعلامى باسمها فى كلمته عن البنية التحتية ومعدات محطة قناة السويس للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد وطرق الوصول إليها، أنه تم قطع شوطا كبيرا بانجاز القناة الجانبية، وكذلك بما يتم من تطوير مستمر ومتواصل في معدات وأوناش المحطة، بالإضافة لوصول غاطس السفن إلى 17 متر وهو ما يسمح باستقبال أحدث أجيال السفن. وأشار يان بوزا، إلى أن تعزيز دور شركة قناة السويس للحاويات كبوابة محورية لحركة الملاحة البحرية، سيتم فى ظل انجاز الأنفاق التى تصل بين جانبى القناة في بورسعيد والإسماعيلية. وأكد يان بوزا، أن ما يحدث من تطوير وفق مخطط تنمية قناة السويس هو خطوة راسخة في طريق التنمية وتنفيذ مزيد من المشاريع التى توفر فرص عمل جديدة ونقلة قوية للاقتصاد المصرى وتضعه على خريطة المنافسة العالمية، وذلك فى إطار تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية أمام الموانئ الأخرى على المستوى الاقليمى.