غدًا.. الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

يستأنف المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بمقر الجامعة العربية، أعماله غدا الخميس، وفق جدول أعماله .

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، يليها جلسة ختامية علنية في تمام الساعة الثانية ظهرا لتلاوة البيان الختامي ، يعقبها مؤتمرا صحفيا مشتركا يضم الجامعة العربية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للقمة العربية سوف يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غد الخميس بقصر الاتحادية.