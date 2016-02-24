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غدًا.. الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

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غدًا.. الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية غدًا.. الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية

يستأنف المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بمقر الجامعة العربية، أعماله غدا الخميس، وفق جدول أعماله .

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، يليها جلسة ختامية علنية في تمام الساعة الثانية ظهرا لتلاوة البيان الختامي ، يعقبها مؤتمرا صحفيا مشتركا يضم الجامعة العربية والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية العربية والرئيس الحالي للقمة العربية سوف يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غد الخميس بقصر الاتحادية.

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