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المدير الفني ليد الاهلى يتبادل الدروع التذكارية مع بعثة الجزيرة الإماراتي

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المدير الفني ليد الاهلى يتبادل الدروع التذكارية مع بعثة الجزيرة الإماراتي المدير الفني ليد الاهلى يتبادل الدروع التذكارية مع بعثة الجزيرة الإماراتي

المدير الفني لفريق بالاهلى يتبادل الدروع التذكارية مع بعثة الجزيرة الإماراتي

حرص الكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد رجال على تبادل الدروع التذكارية مع عوض اليعقوبي رئيس بعثة فريق الجزيرة الإماراتي خلال مباراة الفريقين الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.

وتبادل محروس واليعقوبي الدروع التذكارية في حضور الكابتن جمال شمس والكابتن أشرف الفار المدير الفني لفريق السيدات.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، قال عوض اليعقوبي رئيس بعثة فريق الجزيرة الإماراتي لكرة اليد إن العلاقات التي تجمع ناديه مع النادي الأهلي وطيدة للغاية وتاريخية.

وأوضح اليعقوبي على هامش المباراة الودية  أن مواجهة الأهلي أفضل إعداد للفريق قبل مشاركته في بطولة الخليج التي تقام بالعاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس.

وأشاد اليعقوبي “بحسن الضيافة والاستقبال من جانب المسئولين في الأهلي مؤكداً أن ذلك يعكس العلاقات القوية بينهما”.

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