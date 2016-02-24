ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 24 كجم بانجو بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وبحسب ما ذكر مراسل ONA تلقى اللواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بنجاح قوة شرطية بضبط كل من المتهم محمود .ش .ر 35 سنة – عاطل، ومقيم بدائرة القسم والسابق ضبطه واتهمه في عدد 3 قضايا متنوعة.

,تم ضبط المتهم حسن . ج . أ 23 سنة – عاطل ، ومقيم بدائرة القسم، والسابق ضبطه واتهمه في عدد 2 قضية متنوعة ، وأيضاً ضبط المتهم حسن . ح . ا 20 سنة – عاطل ، ومقيم بدائرة القسم والسابق ضبطه واتهمه في عدد 4 قضايا متنوعة وبحيازتهم عدد 8 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 24 كيلو تقريبا ، ودراجة بخارية بدون لوحات.

تحرر المحضر رقم 6090 / 2016 إداري القسم لسنة 2016 بالواقعة ، وجار العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.