وفاة مصطفى عبد الرحمن «بطل ألعاب القوى» باستاد الأربعين بأسيوط‎

توفي مساء اليوم الأربعاء، اللاعب مصطفى عبد الرحمن محمد، بطل ألعاب القوى، داخل الصالة المغطاة باستاد الأربعين بمدينة أسيوط، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية، بحسب ما ذكره مراسل وكالة «ONA» بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من مستشفى الإيمان بالأربعين بوصول “مصطفى عبد الرحمن أحمد” 35 سنة، ومقيم بأسيوط، جثة هامدة، وبالانتقال وسؤال مرافقيه أكدوا أنه حال تواجد اللاعب داخل الصالة المغطاة باستاد الأربعين يمارس ألعاب القوى أصيب بأزمة قلبية توفى على إثرها فى الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.