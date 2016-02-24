يد الأهلى يهزم نادي الجزيرة الإماراتى وديا

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال الفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة .

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره الجزيرة الإماراتى بنتيجة 28 /27 على صالة النادى الأحمر وديا . تأتى المباراة فى إطار تواجد الفريق الإماراتى حاليا بمعسكر مغلق بالقاهرة ضمن الإستعداد لخوض منافسات بطولة مجلس التعاون بعمان .

وخاض فريق الجزيرة الإماراتى لكرة اليد قد مباراة ودية أمام الزمالك يوم الأحد الماضى وفاز فيها الأخير بنتيجة 26 / 24 على صالة الأبيض.