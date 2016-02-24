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يد الأهلى يهزم نادي الجزيرة الإماراتى وديا

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يد الأهلى يهزم نادي الجزيرة الإماراتى وديا يد الأهلى يهزم نادي الجزيرة الإماراتى وديا

يد الأهلى يهزم نادي الجزيرة الإماراتى وديا

حقق الفريق الأول لكرة اليد  رجال  الفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل   بالجزيرة .

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره الجزيرة الإماراتى بنتيجة 28 /27 على صالة النادى الأحمر وديا . تأتى المباراة فى إطار تواجد الفريق الإماراتى حاليا بمعسكر مغلق بالقاهرة ضمن الإستعداد لخوض منافسات بطولة مجلس التعاون بعمان .

وخاض  فريق الجزيرة الإماراتى لكرة اليد قد مباراة ودية أمام الزمالك يوم الأحد الماضى وفاز فيها الأخير بنتيجة 26 / 24 على صالة الأبيض.

 

 

 

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