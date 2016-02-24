إصابة 3 أشخاص بطلق نارى على يد أمين شرطة إثر خلافات عائلية بالمنيا‎

أصيب 3 أشخاص بطلق نارى على يد أمين شرطة من سلاحه الميرى لخلافات عائلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بحدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط وإصابة 3 أشخاص على يد أمين شرطة يدعى محمد . أ . م من قوة مركز شرطة مطاى.

وبالانتقال والفحص تبين أن سبب وقوع المشاجرة خلافات نسب بينهم، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة.

> أنتقل العميد محمد أبو الليل مأمور مركز سمالوط، ألي القرية، وتم نقل المصابين إلي المستشفي العام بسمالوط، وهم رمضان جمال منقول، 26 سنه، عامل، مصاب بطلق ناري بالقدم، ومحمد عيسي محمد42 سنه رقيب شرطة أول بمركز سمالوط، مصاب بطلق ناري بالرأس، وهو شقيق زوجة أمين الشرطة المتهم، والسادات محمد نجيب، عامل 26 سنه، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون بقرية قلوصنا بسمالوط، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتقرر التحفظ عليه، وجاري التحقيق معه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وتم أتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالقرية تحسباً لوقوع أية تداعيات، وتم أخطار النيابة العامة للتحقيق.​​