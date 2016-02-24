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فيديو وصور|«كوكا»يشارك براجا في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

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فيديو وصور|«كوكا»يشارك براجا في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي فيديو وصور|«كوكا»يشارك براجا في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

أحمد حسن كوكا الدولي المصري المحترف في صفوف براجا

تأهل سبورتنج براجا البرتغالي الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بالرغم من تعادله اليوم أمام سيون السويسري في إياب دور الـ32 من البطولة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بلدية براجا.

نجح براجا في الفوز في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب سيون السويسري الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق البرتغالي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

وضمن براجا التأهل لربع نهائي البطولة، بعد أن تفوق رفاق الفرعون المصري في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1.

شارك أحمد حسن كوكا الدولي المصري المحترف في صفوف براجا في المباراة بشكل أساسي قدم خلالها مردود طيب، وكاد ان يسجل في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 91 من المباراة.

ومنح الفرعون المصري فريقه ركلة جزاء في الدقيقة 26 نفذها خوسوي بيسكويرا بنجاح، وأحرز هدف براجا الأول في الدقيقة 27، وسجل نيكولا ستوجيليجكوفيتش الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة 48، فيما سجل لسيون ثيوفاليس هدفين في الدقيقتين 16 و29.

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