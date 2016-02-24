محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة لتحديد نسبة العجز بالسلع التموينية

كلف حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة وإعداد تقرير على مستوى جميع مراكز المحافظة لتحديد نسبة الصرف لكل أسرة وتحديد نسب العجز فى كل سلعة، مؤكدا أنه سوف يخاطب وزير التموين بهذا الشأن.

جاء ذلك فى اجتماع محافظ الدقهلية مع القوى والأحزاب السياسية، وبعد الشكاوى المتعددة إلى مديرية التموين بأنه منذ 3 شهور لا يتم صرف غير سلعة السكر، كما أمر المحافظ بتكثيف الرقابة والمرور على كافة المنافذ التموينية لضبط السوق، مؤكدا ضرورة إنهاء إجراءات استخراج البطاقة الذكية خلال 15 يوما بدلا من 4 شهور.

ومن المقرر توجيه إنذار للشركة المختصة بالبطاقات إذا لم تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات، وفسخ التعاقد معها ومحاسبة المسئولين وتحويل المقصرين للتحقيق مع صرف السلع للمواطنين من تاريخ التقديم على البطاقة

وكما أكد وكيل وزارة التموين سيتم بداية من شهر مارس صرف جميع المستحق من السلع التموينية لكل الأسر.

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