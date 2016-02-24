أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة لتحديد نسبة العجز بالسلع التموينية

Google+ Print
محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة لتحديد نسبة العجز بالسلع التموينية محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة لتحديد نسبة العجز بالسلع التموينية
كلف حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وكيل وزارة بتشكيل لجنة وإعداد تقرير على مستوى جميع مراكز المحافظة لتحديد نسبة الصرف لكل أسرة وتحديد نسب العجز فى كل سلعة، مؤكدا أنه سوف يخاطب وزير التموين بهذا الشأن.

جاء ذلك فى اجتماع محافظ الدقهلية مع القوى والأحزاب السياسية، وبعد الشكاوى المتعددة إلى مديرية التموين بأنه منذ 3 شهور لا يتم صرف غير سلعة السكر، كما أمر المحافظ بتكثيف الرقابة والمرور على كافة المنافذ التموينية لضبط السوق، مؤكدا ضرورة إنهاء إجراءات استخراج البطاقة الذكية خلال 15 يوما بدلا من 4 شهور.

ومن المقرر توجيه إنذار للشركة المختصة بالبطاقات إذا لم تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات، وفسخ التعاقد معها ومحاسبة المسئولين وتحويل المقصرين للتحقيق مع صرف السلع للمواطنين من تاريخ التقديم على البطاقة

وكما أكد وكيل وزارة التموين سيتم بداية من شهر مارس صرف جميع المستحق من السلع التموينية لكل الأسر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه