قبول استقالة أستاذ مساعد بـ"المنوفية" وفصل طالبة لتجاوزهما فى رحلة للجامعة

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه تم قبول استقالة "ا. ع"، الأستاذ المساعد بكلية التربية، وذلك لتجاوزه أثناء رحلة الجامعة لشرم الشيخ، مع إحدى الطالبات، تدعى "ا. م".

وأضاف رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، أنه تم قبول استقالة "ا . ع"، وتم عرضها على مجلس الجامعة، والموافقة عليها، عقب تحقيقات معه والطالبة، وتم فصل الطالبة من الكلية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتجاوزات حتى لو كان من رئيس الجامعة نفسه، مؤكدا أن هناك ضوابط يتم تطبيقها على الكبير والصغير بالجامعة سواء كان طالبا أو أستاذ.

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