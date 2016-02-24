توقيع مذكرة تفاهم بين بريطانيا والإمارات للتعاون فى مجال الفضاء

وقعت وكالة الفضاء البريطانية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإماراتية لتعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الفضاء، بما فى ذلك الشراكات فى البعثات العلمية.

وذكر بيان صادر عن وكالة الفضاء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم مبنية على عقود من الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والإمارات.

وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء البريطانية، ديفيد باركر: "نحن فخورون للغاية بتوقيع هذه المذكرة، وهى علامة على الرغبة القوية فى العمل معا، وتؤكد التزام المملكة المتحدة بأن تصبح شريكا لوكالة الفضاء الإماراتية".

ورأى السفير البريطانى لدى الإمارات، فيليب برهام، أن "توقيع مذكرة التفاهم يصل بالشراكة الاستراتيجية الواسعة والعميقة بين البلدين إلى مجال الفضاء، وسيؤدى هذا إلى فتح الطريق لتعاون واسع النطاق والشراكة فى أبحاث الفضاء والبعثات العلمية".

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة هى أحد الدول الرائدة فى مجال استكشاف وتكنولوجيا الفضاء، وكانت التكنولوجيا البريطانية أحد العناصر الرئيسية لأول قمر صناعى تعاونى فى العالم".

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا واسعا للتعاون بين وكالتى الفضاء البريطانية والإماراتية، بما فى ذلك تصميم وتنفيذ دراسات ومشاريع مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية، وتبادل الموظفين، وتدريب المتخصصين بين الوكالتين، وكذلك الأنشطة الحكومية المتعلقة بسياسة الفضاء والتنمية البشرية.

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