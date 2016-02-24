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مصادر أمنية: جهات رقابية تعد تقارير ترصد أخطاء وتجاوزات أمناء الشرطة

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مصادر أمنية: جهات رقابية تعد تقارير ترصد أخطاء وتجاوزات أمناء الشرطة مصادر أمنية: جهات رقابية تعد تقارير ترصد أخطاء وتجاوزات أمناء الشرطة
أفادت مصادر أمنية أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه قطاع التفتيش والأجهزة الرقابية بالوزارة بتفعيل دورها خلال الفترة الحالية، وإجراء عمليات رصد وتقييم بصفة مستمرة لأداء رجال الشرطة، ورصد أية تجاوزات تقع من قبل الأمناء والأفراد.

وأوضحت المصادر أنه تم دعم أفرع قطاع التفتيش والرقابة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتلقى بلاغات المواطن ضد أية تجاوزات من رجال الشرطة وسرعة فحصها، ورفع تقارير عن نتائج الفحص لمكتب وزير الداخلية شخصياً دون تدخل من قبل القيادات الأمنية بمديريات الأمن.

وقالت المصادر، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية شدد على الحيادية فى فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والإهتمام بها، وسرعة إنجازها، مشدداً على أنه لا مكان لمخطىء ولا تستر عليه، وأن الوزارة من أكثر المؤسسات التى تعاقب أبنائها فى حالة وقوع تجاوزات منهم فى إطار حرصها المستمر على خلق نوع من الانضباط.

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مصر 365