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استشارى نساء وولادة: علاج الأجسام المضادة طريقة جديدة للتغلب على الإجهاض المتكرر

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استشارى نساء وولادة: علاج الأجسام المضادة طريقة جديدة للتغلب على الإجهاض المتكرر استشارى نساء وولادة: علاج الأجسام المضادة طريقة جديدة للتغلب على الإجهاض المتكرر
خلال المؤتمر الدولى الثالث لصحة المرأة الإنجابية المنعقد حاليًا، قدم الدكتور أيمن هانى، استشارى أمراض النساء والتوليد، اكتشافات جديدة تساعد النساء على التخلص من حالات الإجهاض المتكررة وتجعلهن يحتفظن بالجنين فى حالة صحية جيدة سواء للنساء اللائى حملن بطريقة طبيعية أو بالحقن المجهر، وذلك بمعرفة الأسباب وراء عملية الإجهاض.

وأوضح: "لدينا 2 مليون امرأة حامل تقريبًا كل عام تواجه 1% منهن مشكلة الإجهاض المتكرر بما يعادل 10 آلاف حالة تقريبًا فى السنة، وهى من الأشياء المحبطة التى تواجه النساء سواء من يحملن بطريقة طبيعية أو بالحقن المجهرى، وهى من الأشياء الطبية التى يقف أمامها الطب عاجزًا ولا يعرف عنها أسباب كثيرة، مؤكدًا أن ما يقرب من 50% من أسباب الإجهاض المتكرر غير معلومة.

وأضاف، أن العلم يبحث كل يوم عن جديد فى هذا المجال حتى استطاع العلماء التوصل إلى علاجات لمشكلة الإجهاض المتكرر، منها اكتشاف أجسام مناعية مضادة تسبب الإجهاض ويتم اكتشافها بفضل تقدم التحاليل، بالإضافة إلى اضطرابات فى السكر واضطرابات فى الغدة الدرقية، كلها اكتشافات أصبحت مؤثرة فى حالات الإجهاض المتكرر والوصول لعلاج لها حاليًا يعطى أملا جديدًا للمرأة فى الحمل والاحتفاظ بالجنين فى حالة صحية جيدة خاصة فى حالات الحقن المجهرى.

وأكد أن كل هذه الاكتشافات الجديدة تفتح باب أمل جديد لكل أم وأب يحاولان الإنجاب ويقف الإجهاض المتكرر عائقًا أمام تحقيق أحلامهما.

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مصر 365