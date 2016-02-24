استشارى نساء وولادة: علاج الأجسام المضادة طريقة جديدة للتغلب على الإجهاض المتكرر

وأوضح: "لدينا 2 مليون امرأة حامل تقريبًا كل عام تواجه 1% منهن مشكلة الإجهاض المتكرر بما يعادل 10 آلاف حالة تقريبًا فى السنة، وهى من الأشياء المحبطة التى تواجه النساء سواء من يحملن بطريقة طبيعية أو بالحقن المجهرى، وهى من الأشياء الطبية التى يقف أمامها الطب عاجزًا ولا يعرف عنها أسباب كثيرة، مؤكدًا أن ما يقرب من 50% من أسباب الإجهاض المتكرر غير معلومة.
وأضاف، أن العلم يبحث كل يوم عن جديد فى هذا المجال حتى استطاع العلماء التوصل إلى علاجات لمشكلة الإجهاض المتكرر، منها اكتشاف أجسام مناعية مضادة تسبب الإجهاض ويتم اكتشافها بفضل تقدم التحاليل، بالإضافة إلى اضطرابات فى السكر واضطرابات فى الغدة الدرقية، كلها اكتشافات أصبحت مؤثرة فى حالات الإجهاض المتكرر والوصول لعلاج لها حاليًا يعطى أملا جديدًا للمرأة فى الحمل والاحتفاظ بالجنين فى حالة صحية جيدة خاصة فى حالات الحقن المجهرى.
وأكد أن كل هذه الاكتشافات الجديدة تفتح باب أمل جديد لكل أم وأب يحاولان الإنجاب ويقف الإجهاض المتكرر عائقًا أمام تحقيق أحلامهما.