مؤتمر القلب يوصى بتطبيق تجربة إسعاف مرضى الأزمة القلبية بكاميرا الموبايل

طالب الدكتور طارق الخولى، استشارى القلب بكلية طب قصر العينى والمشرف الفنى على برامج إنعاش القلب بالمعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة بتطبيق تجربة إسعاف المرضى الذين يتعرضون للإصابة بأزمة قلبية مفاجئة فى الشارع أو أى مكان بعيد عن دور الرعاية الطبية باستخدام كاميرا الموبايل.

وأضاف الخولى خلال المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد بأحد فنادق القاهرة أن هذه التجربة تم تطبيقها بالفعل فى معظم دول العالم مثل أمريكا وألمانيا واليابان، ويقوم المواطن العادى بإنقاذ الشخص الذى يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة عن طريق الاتصال من هاتفه بمركز الاتصالات التابع لهيئة الإسعاف (123) باستخدام مكالمة الفيديو.

ويقوم الأطباء أو المسعفون بتوجيهه خطوة بخطوة للقيام بعملية الإنعاش القلبى الرئوى CPR (وهى من أشهر تقنيات الإنقاذ المستخدمة فى الإسعافات الأولية) بأفضل شكل ممكن، والمكان الصحيح الذى يضع فيه يده على صدر المريض وعدد الضغطات ومرات التنفس، حتى تصل سيارة الإسعاف وتنقل المريض للمستشفى.

وأضاف استشارى القلب أن التجارب والأبحاث أثبتت فاعلية هذه الوسيلة فى رفع معدلات نجاة المرضى الذين يصابون بأزمة قلبية مفاجئة وتقليل فرص وفاتهم.