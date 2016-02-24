أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – بمشاركة كوكا.. براجا يقصي سيون ويواصل حلمه الأوروبي

Google+ Print
بالفيديو – بمشاركة كوكا.. براجا يقصي سيون ويواصل حلمه الأوروبي بالفيديو – بمشاركة كوكا.. براجا يقصي سيون ويواصل حلمه الأوروبي

تأهل سبورتنج براجا لدور الـ16 من الدوري الأوروبي عقب إقصائه لسيون السويسري بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين.

وكان براجا قد تغلب على مضيفه سيون في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل فريق ليواصل براجا حلمه في إكمال مسيرته بالدوري الأوروبي ويتأهل لدور الـ16.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا فيها في التشكيل الأساسي وتم استبداله في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني.

وساهم كوكا في حصول براجا على ركلة جزاء في الدقيقة 27 والتي سجل منها فريقه هدفا.

وبشكل عام سدد كوكا الكرة في المباراة ثلاث مرات لم يكن أي منهم على مرمى سيون، وبلغت دقة تمريراته 81%، وخلق فرصتين للتسجيل لزملائه.

افتتح سيون أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق يوفانيس جيكاس، قبل أن يعدل براجا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 سجلها خوسوي بنجاح.

وعاد يوفانيس جيكاس وسجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 48 سجل نيكولا ستوجيليجكوفيتش لاعب براجا هدف تعديل النتيجة والتأهل لدور الـ16.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية