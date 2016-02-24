اتحاد الكرة يبحث عن ملعب 3 مباريات للأهلي والزمالك بالدوري

لم يحسم اتحاد الكرة الملعب الذي ستقام عليه المباريات الثلاثة المقبلة للأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة"الأهلي سيخوض مباراتيه القادمتين بملعبه بعد الاتفاق مع المقاصة على تبديل الملاعب في الدور الأول".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"الأهلي سيواجه المقاصة وبتروجيت يومي 2 و 5 مارس، إلا أن الموافقات الأمنية تأتي قبل كل مباراة بوقت قصير للغاية".

وأشار إلى أنه تم تعديل موعد أكثر من مباراة في الدوري، لاختيار الأهلي اللعب في برج العرب.

وتابع" كذلك مباراة الإنتاج الحربي والزمالك يوم 3 مارس، نسعی لإيجاد ملعب لها، لأنه ممنوع أن يخوض الأهلي والزمالك لقاءات بإستاد السلام".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك