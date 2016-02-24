مدحت عبد الهادي: بعض لاعبي الزمالك تعمدوا إفشال ميدو وحازم إمام

"تعاقد الأهلي مع مارتن يول ليس إضافة للنادي فقط بل للدوري المصري بشكل عام" هكذا بدأ إسلام الشاطر لاعب الفريق الأحمر السابق حديثه مع FilGoal.com.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

وتحدث إسلام الشاطر لـFilGoal.com قائلا:"تعاقد الأهلي مع مارتن يول ليس إضافة للنادي فقط بل للدوري المصري بشكل عام".

وأكمل"هو أحد المدربين الجيدين في القارة الأوروبية وتولى مسؤولية أندية كبرى في وقت سابق".

وواصل لاعب الأهلي السابق حديثه"تحدثت مع حسام غالي وأكد لي أن يول مدرب جيد ويتميز بالصفات القيادية".

وأردف"التعاقد مع يول سوف يفيد الأهلي في أمرين أولهما إنه يستطيع لم شمل الفريق مرة أخرى".

وأكمل"ثانيا سيشكل فارقا كبيرا مع الأهلي في الناحية التسويقية".

وبسؤاله عن هل تؤثر مشكلة يول مع حسام غالي حينما كان الثنائي يعملان في توتنام أجاب"لا أعتقد".

وأوضح"يول مدرب عملي وأعتقد إنه سيكون حازما مع الجميع".

وأكمل"غالي من أفضل لاعبي الدوري ولو من مصلحة يول مشاركته في المباريات فهو لن يتردد فهو بالطبع يريد مصلحة الفريق".

وأتم"ولو هناك أزمة مع غالي، فلم تحدث يول معه بشأن تدريب الأهلي"؟