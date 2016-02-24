مدحت عبد الهادي: الزمالك يحتاج 3 صفقات في صيف 2016

حدد مدحت عبد الهادي ملامح تصوره لخطة دعم الزمالك بصفقات جديدة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار عبد الهادي إلى أن الزمالك يحتاج لدعم فني بثلاثة مراكز، هي الظهير الأيسر وقلب الوسط المدافع ورأس الحربة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة 2"كنت أشد المعارضين لإعارة أحمد سمير للإسماعيلي، رغم ضم الثنائي المميز شريف علاء ومحمد عادل جمعة، ولكن خسرنا ظهير أيسر لديه ثقة الفوز ببطولتين الموسم الماضي".

وتابع"نحتاج ظهير أيسر بمواصفات وجودة محمد عبد الشافي، وكذلك ارتكاز دفاعي في وسط الملعب".

وأكد نجم دفاع الزمالك السابق أنه كان معترضا أيضا على إعارة إسلام جمال للإسماعيلي في يناير الماضي.

وواصل"الزمالك يحتاج مهاجم قوي بجوار باسم مرسي، في ظل حالة عدم التوفيق التي تلازم محمد سالم وأحمد حسن مكي، واحتياج مايوكا فترة أطول للتأقلم".

وأتم"الأهم أن تسعى إدارة النادي لدعم الفريق بتركيز شديد وليس منافسة النادي الأهلي على الصفقات".