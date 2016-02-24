القماش لـ في الجول: نسعى لتحقيق 5 أشياء في الإسماعيلي خلال فترة التوقف

يتحدث الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني الذي يقترب من قيادة الزمالك لأول مرة عبر FilGoal.com عن مهمته مع الفريق الأبيض.

واقترب الزمالك من إتمام التعاقد مع ماكليش، الذي يتواجد حاليا في إنجلترا لوضع الرتوش الأخيرة على العقد الذي قد يوقعه رسميا في مصر يوم الجمعة.

وأجرى FilGoal.com اتصالا سريعا بماكليش الذي أجرى جراحة صغيرة في الأسنان اليوم الأربعاء، لن تعيقه عن إتمام الاتفاق مع وفد الزمالك.

المدرب الاسكتلندي يحمل إرث مواطنه ديف مكاي الذي كان أحد أيقونات التدريب في الزمالك، وماكليش يستهدف السير على نهج الراحل.

وقال ماكليش لـFilGoal.com: "ديف مكاي كان أسطورة، وأتمنى أن أقدم مع الزمالك نفس نجاحاته".

واستدرك صاحب الـ57 عاما "إن لم يكن أفضل".

وتولى الراحل مكاي قيادة الزمالك من 1991 حتى 1993، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري مرتين متتاليتين.

الكرة المصرية

أكد ماكليش أنه يعرف جيدا الكرة المصرية، قبل الاجتماع بوفد الزمالك الذي عرض عليه تدريب الفريق.

ماكليش أوضح "انطباعي عن الكرة المصرية هو أن السرعة والمهارة أبرز ما يميز اللاعبين".

وأضاف "هذا أيضا ما أحمله في ذاكرتي عن الكرة المصرية".

وشارك ماكليش اللاعب في خسارة منتخب اسكتلندا من منتخب مصر 3-1 في 16 مايو سنة 1990.

مارتن يول

كما حرص ماكليش على توجيه رسالة إلى الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للأهلي.

وأضاف "أود أن أبارك له على العمل في الأهلي".

وأكمل "كنت أنا ويول أصدقاء هنا في إنجلترا".

وأتم مازحا "لكن ليس بعد الآن".. في إشارة لتولي الهولندي تدريب الغريم التقليدي للزمالك.

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