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وفاة لاعب مصارعة بأزمة قلبية داخل الصالة المغطاة فى استاد أسيوط

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وفاة لاعب مصارعة بأزمة قلبية داخل الصالة المغطاة فى استاد أسيوط وفاة لاعب مصارعة بأزمة قلبية داخل الصالة المغطاة فى استاد أسيوط
لقى قبل قليل، اللاعب مصطفى عبد الرحمن وهو أحد لاعبى ألعاب القوى "مصارعة" داخل الصالة المغطاة باستاد الأربعين بمدينة أسيوط، وذلك على خلفية إصابته بأزمة قلبية وتم نقل الجثة لمستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من مستشفى الإيمان بالأربعين بوصول "مصطفى عبد الرحمن " 35 سنة ومقيم غرب البلد جثة هامدة.

وبالإنتقال وسؤال مرافقيه، أكدوا أنه حال تواجد اللاعب داخل الصالة المغطاة باستاد الأربعين يمارس ألعاب القوى أصيب بأزمة قلبية توفى على إثرها فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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