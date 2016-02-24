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فوائد سحرية عظيمة إذا تناولت حفنة من اللب السوري

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فوائد سحرية عظيمة إذا تناولت حفنة من اللب السوري فوائد سحرية عظيمة إذا تناولت حفنة من اللب السوري

اللب السورى هو من أكثر أنواع التسالى الذي يقبل على تناوله الكثير من الناس، فأصبح له عشاق كثيرون، ولكن هل أحد يعرف فوائد اللب السورى غير أنه للتسالى؟، اليوم من خلال فايف نقدم لكم الفوائد المذهلة التى لايعرفها أحد فى تناول اللب السورى للجسم.

فوائد اللب السورى المذهلة للجسم:-

    علاج إلتهابات المفاصل والعظام:  يعمل اللب السورى على تخفيف إلتهابات المفاصل والعظام لإحتوائة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحد من أى إلتهابات موجودة فى الجسم.
    يقوى العظام:  اللب السورى به نسبة جيدة من الكالسيوم المفيد لبناء العظام وتقويتها.
    لعلاج الضغط الدم: يحتوي اللب السورى على الماغنسيوم والذى يعمل على خفض الدم بأمان.
    يخفف الصداع النصفى: يعمل اللب السورى على تهدئة الأعصاب والجهاز العصبى لذلك يقلل الشعور بالقلق والتوتر، كما يساعد على الإسترخاء والنوم.
    مفيد للقلب:  يمنع الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية بفضل مضادات الأكسدة الموجودة به.
    يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم.
    يحمى الجسم من السرطان: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فى اللب السورى على مقاومة الخلايا السرطانية ومحاربتها.
    يعالج الديدان ويطردها من المعدة.
    يقوى الجسم وينشطة ومفيد للدورة الدموية للجسم أيضآ.
    مفيد للحوامل: لإحتوائة على الفوليك أسيد المهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل لتكوين الجنين.
    مفيد للبشرة وللجلد عمومًا: لإحتوائه على فيتامين (E) الذى يعمل على نضارة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد ويؤخر الشيخوخة.
    مهم لمرضى فقر الدم: لإحتوائه على الحديد.
    يمنع تسوس الأسنان ويقويها: لإحتوائه على الفلوريد الذى يحارب التسوس والكالسيوم الذى يقوى العظام.

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