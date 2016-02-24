مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى على قانون يدعو وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

وقال بوب جودلات، رئيس اللجنة فى بيان، اليوم الأربعاء، إن تأييد الإخوان المسلمين للإرهاب والتهديد الحقيقى جدا الذى تشكله على أرواح الأمريكيين والأمن القومى للولايات المتحدة يجعل هذا التصنيف أمرا قد طال انتظاره.

وأضاف أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه اليوم من قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يدعو الخارجية الأمريكية إلى القيام بالأمر الصائب، وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة أجنبية إرهابية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سيساعد على إبقاء أعضاء الجماعة خارج الولايات المتحدة، وتمت الموافقة على مشروع القانون بموافقة 17 نائبا، مقابل رفض 10 نواب.



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